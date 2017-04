Cambuur: Schilder geblesseerd, Lilipaly in de basis

Robbert Schilder speelt vrijdag niet voor Cambuur in de thuiswedstrijd tegen Telstar. De centrale verdediger heeft last van een aanhechting in zijn hamstring. Cambuur wil voorzichtig omgaan met de verdediger, die een belangrijke rol speelt in het elftal van Cambuur. De vervanger van Schilder wordt Omar el Baad of Delvechio Blackson.

Cambuur-trainer Sipke Hulshoff wil de opstelling nog niet bekend maken, maar liet wel los dat er een aanvallend Cambuur op het veld zal verschijnen. Cambuur speelt het paasweekend twee keer; vrijdag thuis tegen Telstar, maandag uit bij Jong FC Utrecht. Als twee keer wordt gewonnen, zijn de Leeuwarders zo goed als zeker van deelname aan de play-offs. Bovendien is Cambuur nog kansrijk voor de periodetitel van de vierde periode.

Mogelijk opstelling Cambuur: Zeinstra, Van Deelen, Steenvoorden, Blackson/El Baad, Peersman; Bakker, Van de Streek, Monteiro; Lilipaly, Barto, Tissoudali.