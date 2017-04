Elske DeWall zingt vanavond in The Passion mogelijk ook het Twarres-nummer 'Wêr bisto'. Dat blijkt uit de podiumrepetitie van donderdagmiddag. Op woensdag werd bekend dat zij het nummer 'In nije dei' van De kast zal zingen.

Mogelijk zal de verteller, Remco Veldhuis, zijn rol bij The Passion in het Fries openen. Bij het repeteren donderdagmidag begon Veldhuis zijn tekst in het Fries.