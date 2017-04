Kramer: ''Begrip voor zorgen, maar nog genoeg tijd''

De provincie Fryslân heeft genoeg tijd om nog voor 2027 de natuurdoelstellingen te behalen. Dat zegt gedeputeerde Johannes Kramer donderdagmiddag, na een waarschuwing woensdag van diverse natuurorganisaties als It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Natuurmonumenten. Die waarschuwden dat er grote achterstand dreigt in het provinciale natuurbeleid en dat terwijl de doelstellingen in het zogenaamde Grien Manifest van vijf jaar geleden ook nog eens naar beneden waren bijgesteld. De realisatie van natuur in de ecologische hoofdstructuur verloopt te traag, zo zeggen de organisaties.

Gedeputeerde Kramer heeft begrip voor de zorgen van de natuurorganisaties, maar denkt dat er nog voldoende tijd is om het op te lossen. "Het gaat met name over het tempo waarin het gaat", zo zegt hij. "Wij hebben afspraken gemaakt met het Rijk waarin staat dat we in 2027 een aantal verplichte delen van de ecologische hoofdstructuur klaar moeten hebben. We hebben de tijd dus, maar er zijn wel zaken die traag verlopen. Kramer doelt daarbij op met name op de hoge grondprijs. De provincie is daarom erg afhankelijk van de bereidheid van grondeigenaren om hun land te verkopen."