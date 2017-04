Wethouder Le Roy van Harlingen krijgt 'pedagogische tik'

Een pedagogische tik. Zo omschrijft wethouder Maria Le Roy het debat over haar functioneren woensdag in de gemeenteraad van Harlingen. Oppostitiepartij GroenLinks had een motie van wantrouwen tegen haar ingediend naar aanleiding van haar houding bij een voorstel tot watertappunten in de binnenstad.

Wim de Kroon, fractievoorzitter van GroenLinks, voelde zich beledigd door de wethouder. Het was voor hem de druppel die de emmer deed overlopen. Volgens hem is er veel meer verkeerd aan de houding en de communicatie van de wethouder.

Gele kaart

De motie haalde het niet, maar er was wel kritiek op de wethouder. Met name oppositiepartijen storen zich aan de wijze van communiceren van Le Roy. De VVD noemde het een gele kaart die werd uitgedeeld en riep de wethouder op te beginnen met communiceren.

'Gestrekt been'

De wethâlder lûkt har de krityk oan en sil besykje wat oan har gedrach te dwaan. Oan de oare kant ferraste de kommoasje har ek. Neffens har is polityk wurk fan folwoeksenen en wurde somtiden minsken teloarsteld troch belied fan it kollleezje.

De wethouder trekt zich de kritiek aan en zal proberen wat aan haar gedrag te doen. Aan de andere kant verraste de commotie haar ook. Volgens haar is politiek werk van volwassenen en raken zo nu en dan mensen teleurgesteld door het beleid van het college.

Als raadsleden problemen met haar gedrag of houding hebben, verwacht Le Roy dat dat meteen tegen haar gezegd wordt. Dat is door bijna niemand gedaan. Daarnaast heeft ze in samenwerking met anderen veel goede dingen gedaan voor de stad, vindt ze. Dat ze er wel eens met gestrekt been ingaat, is inherent aan politiek.

Vertrouwen

Tijdens de paasdagen zal Le Roy nadenken over wat er woensdagavond allemaal gezegd is. Ze heeft er alle vertrouwen in dat ze haar werk in Harlingen mag afmaken.