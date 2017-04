Diverse Friese instellingen, waaronder Omrin, het Fries Museum, BV Sport, 23 gemeenten en de Provincie Fryslân kiezen voor duurzame stroom die in de eigen regio geproduceerd is. Ze regelen de gemeenschappelijke inkoop van energie via de Stichting Openbare Verlichting Fryslân.

De regionale groene stroom wordt voor een groot gedeelte geproduceerd door Omrin uit biomassa van Fries huishoudelijk restafval en wordt gebruikt voor onder andere bibliotheken, gemeentehuizen en sportcomplexen.