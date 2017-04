Trainer Sipke Hulshoff verlengt contract bij SC Cambuur

Sipke Hulshoff heeft zijn contract verlengd bij SC Cambuur. Hij is ook de komende twee seizoenen assistent-trainer bij de Leeuwarders. Ook Jan Bruin heeft contractverlenging gekregen en net als Hulshoff de komende twee jaar assistent.

Hoofdtrainer van Jong SC Cambuur Dennis van der Ree blijft ook langer. Hij heeft voor één seizoen bijgetekend.

Technisch directeur Gerald van den Belt: “Het is als club enorm belangrijk om continuïteit in de staf te hebben. Bovendien mag je deze drie mannen echte clubmensen en daarmee cultuurbewakers noemen. Dat is zeker bij een volksclub als SC Cambuur een belangrijk gegeven. Met Sipke Hulshoff, Jan Bruin en René Ponk hebben we de kern van de staf van het eerste goed staan, maar we zijn zoals eerder aangegeven nog op zoek naar een hoofdtrainer. Dat doen we heel zorgvuldig en zonder haast.”