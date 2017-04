Almeerder opgepakt voor inbraak in tankstation Workum

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag in Koudum een 21-jarige inwoner van Almere aangehouden omdat hij sigaretten had gestolen. Bij een tankstation aan de Spoardyk in Workum werd diezelfde ingebroken. De politie en de eigenaar van het tankstation zijn achter de daders aan gereden en troffen de auto enkele kilometers verderop in Koudum.

In de kofferbak lag een grote zak met sigaretten. Op grond daarvan werd de auto in beslag genomen. Op het moment dat de auto werd weggesleept, kwam de eigenaar van de auto aangelopen. De man wordt verdacht van het stelen van de sigaretten en is meegenomen naar het politiebureau. De eigenaar van het tankstation heeft aangifte gedaan.