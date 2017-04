Grote vraag naar koophuizen in Fryslân, aanbod omlaag

Er is zoveel vraag naar koophuizen, dat het aanbod flink naar beneden gaat. Dat zegt de afdeling Fryslân van de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars. In het eerste kwartaal van 2017 werden tien procent meer huizen verkocht dan een jaar eerder. Afgelopen jaar zijn er meer dan 6.000 huizen van eigenaar veranderd.

Volgens Albrecht Kok van NVM is dat een record. Ook voor de rest van 2017 wordt nog een groei verwacht. Daarnaast stegen ook de prijzen van de verkochte huizen een beetje. Een van de belangrijkste redenen om in deze tijd een huis te kopen, is volgens kopers de lage hypotheekrente.