VIDEO: 'Maria' Elske DeWall is klaar voor The Passion

Elske DeWall kan niet wachten tot haar optreden in The Passion. Vanavond speelt de Friezinne de rol van Maria in het paasspektakel. Ze zegt er helemaal klaar voor te zijn: "Ik werd vanochtend wakker en ik was relaxed, maar ook energiek", zegt Elske. "De voorbereiding op vanavond duurde best lang, maar na de podiumrepetitie van gisteren dacht ik: Laat maar komen!"

Druk schema

The Passion begint vanavond om half negen, maar Elske heeft van tevoren nog een druk schema af te werken. Zo gaf ze vanochtend bij Omrop Fryslân een liveoptreden, werd ze geïnterviewd bij Radio 538 en had ze vanochtend ook nog een live-verbinding met het programma Koffietijd.

Vanmiddag vindt de laatste repetitie plaats op het Zaailand. "Op hakken deze keer! Ik hoop maar dat het podium droog is. Het zou wel mooi zijn als het vandaag gewoon droog blijft." Na de repetitie moet Elske de make-up in en in haar kostuum gehesen worden. Daarna heeft ze nog even pauze voordat The Passion dan toch echt begint.

'Over the top'

De grootte van The Passion is on-Nederlands, vindt Elske. "Het is zo groot dat het bijna 'over the top' is. Het is onwerkelijk om daar deel van uit te maken. En het is bizar dat ik als meisje uit Feanwâlden op het podium mag staan. Maar tegelijkertijd voel ik mij op het podium ook echt thuis."

Het is een drukke dag voor Elske, maar genieten doet ze zeker: "Het voelt alsof je heel erg jarig bent."

