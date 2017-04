Leeuwarder Leeuwtje uitgereikt aan Gerrit Fokkema

De 93-jarige Gerrit Fokkema heeft donderdagochtend het Leeuwarder Leeuwtje ontvangen. Burgemeester Ferd Crone en wethouder Henk Deinum reikten het uit in het stadhuis van Leeuwarden. Het Leeuwarder Leeuwtje is bedoeld voor personen die zich hebben ingezet voor de gemeente Leeuwarden of de Leeuwarder gemeenschap. Fokkema heeft zich onder andere ingezet voor de christelijke scoutinggroep Burmania, de provinciale 4 mei herdenking en de herindeling van het Potmarge-gebied.

Daarnaast spreekt Fokkema op bijeenkomsten die te maken hebben met de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Fokkema was een van de 51 verzetsmensen die in 1944 werden bevrijd bij de overval van het verzet op de gevangenis in Leeuwarden. Ruim tien jaar geleden werd Fokkema benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.