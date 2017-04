Gaslek in Drachten, deel van Zonnedauw afgesloten

Een deel van de Zonnedauw in Drachten is op dit moment afgesloten wegens een gaslek. Bij werkzaamheden werd naar alle waarschijnlijkheid een gasleiding geraakt. De brandweer van Ureterp is uitgerukt om metingen bij de Zonnedauw af te nemen. Er zou relatief veel gas vrijkomen. Bovendien is het nog niet duidelijk waar het lek zich precies bevindt. Beheerder Liander gaat naar de Zonnedauw om het lek te repareren.