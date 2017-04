"Beter nadenken over de toekomst van de Friese vaarwegen"

Het college van gedeputeerde staten moet met een betere visie komen over de vaarwegen in Fryslân. Bij het besluit om de vaarwegen naar Heerenveen of Drachten wel of niet geschikt te maken voor grotere en zwaardere schepen, moet er niet alleen naar het economische aspect gekeken worden. Ook de gevolgen voor onder andere recreatie en toerisme, veiligheid en natuur moeten goed onderzocht worden, vinden de statenladen.

De provincie wil het Van Harinxmakanaal tussen Leeuwarden en het Prinses Margrietkanaal, en de vaarweg naar Heerenveen verbreden. De vaarweg naar Drachten niet. Dat zou te duur zijn, aldus een rapport. Het dorp Terherne heeft al tegen de plannen geprotesteerd. Ze willen de grote schepen niet door het dorp heen hebben. De provincie wil de vaarwegen verbreden, omdat er steeds meer transport over het water gaat en de schepen steeds zwaarder worden.