Oudheidskamer Weststellingwerf lijkt voor nu gered

Het leek erop dat het over was met de Oudheidskamer Weststellingwerf, maar het definitieve einde is nog even uitgesteld. Donaties van het bedrijfsleven moeten de begroting in evenwicht houden, nu de gemeente geen subsidie meer geeft. Maar die donaties moeten er eerst wel komen. In een speciale bijeenkomst hebben leden van de oudheidskamer tegen het bestuur gezegd dat ze ermee willen stoppen.

Als het niet lukt om genoeg sponsorgeld binnen te halen, moet de vereniging slapend verder. De leden willen dan wel graag het beheer over de collectie houden. Als dat niet mogelijk is, stopt de vereniging helemaal. De collectie zou dan naar de gemeente gaan.