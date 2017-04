Haven van Harlingen overgenomen door Port of Harlingen

De haven van Harlingen wordt zelfstandig. Dat heeft de gemeenteraad besloten. De onderneming Port of Harlingen wordt verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, onderhoud en expliotatie van de haven. Voor de mensen die in haven werken, heeft het geen gevolgen. Ze gaan over naar het nieuwe havenbedrijf. Er wordt nog een directeur voor gezocht.

Wethouder Maria le Roy is blij met het besluit. "In Nederland is al jaren een proces gaande waarbij grote havens door overheden verzelfstandigd worden. Met de oprichting van de Port of Harlingen kunnen we de enige Friese zeehaven verder ontwikkelen en nadrukkelijk op de kaart gaan zetten".

Ferskaat

De haven van Harlingen heeft veel kanten: er is een industriehaven, visserij en veerboten, er is een recreatievaart, internationale rivier- en cruiseschepen, en de historische bruine vloot. "Die veelzijdigheid, waarbij veel bedrijven complementair aan elkaar zijn, is onze unieke kracht", seit wethâlder Le Roy, "Daar moet Port of Harlingen zich voor de toekomst op blijven inzetten. Er moet ruimte geboden worden aan zowel scheepsbouw, visserij, offshore als logistieke bedrijven.

Banenmotor

Daarnaast is Harlingen verbonden met de Urker vissers en de garnalenvissers. Zij maken echt deel uit van de haven en de ziel van Harlingen. Met de oprichting van Port of Harlingen kunnen wij de verdere economische ontwikkeling van de banenmotor nog beter laten verlopen, zegt Le Roy.