"Kwaliteit toeristisch aanbod CH2018 kan nog wel wat beter"

Het toerisme in Fryslân zit in de lift. Fryslân groeit sneller dan de rest van Nederland. Maar voor de start van de Culturele Hoofdstad van 2018 moet de kwaliteit van het aanbod eigenlijk nog wel wat omhoog. Dat zegt gedeputeerde Kielstra.

Het aantal overnachtingen in Fryslân groeide vorig jaar sneller dan op veel andere plekke in Nederland. Kielstra geeft aan dat de Friese ondernemers het goed voor elkaar hebben, maar toch ziet hij nog wel ruimte voor verbetering. Met name op het gebied van meertaligheid zou het beter kunnen, vindt hij.