"Provincie moet miljoenen meer in natuur investeren"

De provincie dreigt de eigen natuurdoelstellingen niet te halen. Dat zeggen It Fryske Gea, de Friese Milieufederatie en Natuurmonumenten. Volgens de natuurorganisaties dreigt een grote achterstand in het provinciale natuurbeleid. En dat terwijl de doelstellingen in het zogenoemde Groene Manifest van vijf jaar geleden ook nog naar beneden zijn bijgesteld.

Weigering

De realisatie van natuur in de 'ecologysche hoofdstructuur' verloopt te langzaam, zeggen de organisaties. Dat komt doordat de provincie steeds vaker weigert om land voor natuur vrij te maken op plaatsen waar dat wel afgesproken is. Daar zou te weinig geld voor zijn. De ecologische hoofdstructuur bestaat uit natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn. Om die verbinding te krijgen, moet meer land voor natuur worden vrijgemaakt.

Boerengrond aankopen

Uit een recente landelijke evaluatie blijkt dat Fryslân het minst van alle provincies in de realisatie van natuur investeert, zeggen de natuurorganisaties.De eigen bijdrage is nu 1,7 miljoen euro per jaar. Daar zou vijf miljoen euro bij moeten, zeggen de organisaties. Ze willen dat de provincie grond koopt van boeren die stoppen. Dat zijn in Fryslân elk jaar circa honderd, zeggen ze. Zulk boerenland zou als natuurgebied aan de ecologische hoofdstructuur toegevoegd kunnen worden. Voorbeelden zien ze in het weidevogelgebied De Heanmar bij Koudum, aan de Tsjonger, en langs de Friese IJsselmeerkust.

Verbonden

Volgens de natuurorganisaties is Fryslân de provincie waarvan inwoners zich het meest verbonden voelen met de natuur. Natuurbeleid levert veel op, zeggen ze. Zo zou de economische waarde van Nationaal Park De Alde Feanen, wat één miljoen euro per jaar kost om te beheren, wel 20 miljoen euro per jaar zijn.