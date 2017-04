'In nije dei' op generale repetitie The Passion

Het lied 'In nije dei' is het Friestalige onderdeel van het paasspektakel The Passion in Leeuwarden. Elske DeWall zong het lied van De Kast woensdag op de generale repetitie. DeWall speelt de rol van Marije, de moeder van Jezus. Ze zong 'In nije dei' op het podium op het Zaailand.

In de binnenstad van Leeuwarden heerst sinds zondag drukte in verband met het spektakel. Afgelopen weekend waren de bouwers al druk bezig op het Zaailand. The Passion is donderdag live te zien op NPO1. Er worden 20.000 bezoekers verwacht.