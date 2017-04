Bourgondisch eten bij Omke Jan in Woudsend

Fryslân en Bourgondisch is een combinatie die je maar zelden hoort, maar in Woudsend zijn ze nu een restaurant rijker op een voormalige boerderij. ar yn Wâldsein binne se no in restaurant riker yn in eardere boerepleats. 'Omke Jan' werd woensdag officieel geopend. Mensen kunnen daar eten en slapen. Het restaurant moet daarbij een ontmoetingsplek zijn. Elke week wordt er eens een stadshap geserveerd. Bij Omke Jan werken ze zoveel mogelijk met lokale producten. Dan gaat het om producten van boeren in de buurt, maar ook van vissers of jagers.