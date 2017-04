VIDEO: Dûmny Rinsma set peaskeferhaal yn modern jaske

Is het lijdensverhaal van Jezus zoals dat in The Passion verteld wordt in de populaire cultuur opnieuw ontdekt? De zingende dominee Gerard Rinsma uit Goutum zet het paasverhaal in een modern jasje.

"De kruisiging is al eeuwen een thema in de schilderkunst. Zo schilderde Van Gogh moeder Maria met een dode Jezus op schoot, met zijn eigen gezicht." Het verhaal wordt volgens Rinsma steeds subjectiever door de popmuziek zoals de musical Jesus Christ Superstar. "Popartiesten veroveren het paasverhaal." Het ultieme paaslied volgens de dominee? "In nije dei van De Kast. Helemaal de live-versie waarin Syb met de Friese vlag om de schouders zingt, als een soort van Jezus." Dat lied van licht en hoop zal hij paaszondag in de dienst zingen.