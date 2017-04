Langste schilderij is opgeknapt en te zien in Museum Dokkum

Na een lang restauratieproces komt het langste schilderij van Dokkum eindelijk te hangen in Museum Dokkum. Dit weekend is het schilderij na 70 jaar voor het eerst weer toegankelijk voor publiek. Het schilderij is 240 centimeter lang. Als thema heeft het schilderij Dokkum in de 18e eeuw. Dat maakt het bijzonder, want uit die tijd zijn er maar weinig schilderijen uit Dokkum bekend.

Op het schilderij staat de haveningang van Dokkum, aan de oostkant van de stad, de 'halvemaanspoort' en de kettingbrug. In het museum krijgt het schilderij een plaats in het verhaal van de geschiedenis van Dokkum. Met een crowdfundingactie werd vorig jaar in drie weken tijd een bedrag van €3600,- binnengehaald. Daarna is er bijna een jaar aan gewerkt om het schilderij weer in goede staat te krijgen.