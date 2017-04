Veroordeelde voor heling 620 zakken hondenbrokken: werkstraf

Een man uit Zutphen moet 60 uren verplicht aan het werk, omdat hij in april vorig jaar bij Zurich aangetroffen werd in een busje met 620 zakken gestolen hondenbrokken. Die kwamen uit een loods aan de Kelvinstraat in Harlingen. De politie kreeg een melding over een verdachte bestelbus bij het tankstation van Zurich. Het busje had een lekke band.

De man uit Zuthpen zei dat hij niets met de diefstal ter maken had. De rechter vindt dat er ook niet bewezen kan worden dat de man de hondenbrokken zelf heeft gestolen. Wel kan hij veroordeeld worden voor heling. De schadeclaim van de eigenaar van de loods is afgewezen. De gestolen partij hondeneten, met een waarde van 19.000 euro, is gedekt door de verzekering.