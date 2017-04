Werkstraf voor man uit Burgum die spul ex-vriendin vernielde

Een 29-jarige inwoner van Burgum heeft woensdag een werkstraf van 40 uren gekregen van de politierechter. Hij had de auto van zijn ex-vriendin in augustus 2016 met een baksteen 'bewerkt'. Ook was de man met zijn eigen auto op die van zijn ex ingereden en had hij haar mobiele telefoon in de put gegooid.

De man kon het niet hebben dat zijn relatie met de vrouw op niets uitgelopen was. De man uit Burgum moet moet niet alleen verplicht aan het werk, hij moet ook de schade aan de telefoon en de auto vergoeden en daarbovenop 250 smartengeld betalen.