Onderzoek: kinderen leren beter als ze bewegen

Kinderen leren beter als ze bewegen. Dat blijkt uit driejarig onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Een nieuw lesprogramma moet deze bevindingen nu in de praktijk brengen. Basisschool It Kruirêd in Mûnein is een van de scholen die al met het lesmateriaal Fit en Vaardig experimenteert.

De kinderen maken met name rekensommen met het programma. Als het aan de onderzoekers ligt, zullen er volgend jaar meer Friese scholen mee aan de gang. Volgens de leerkrachten in Mûnein werkt de combinatie van bewegen en rekenen goed. Volgens de onderzoekers is met name de verbinding tussen de lesstof en de bewegingen belangrijk.