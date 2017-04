Vragen CDA over gevolgen waterpeilverhoging Lauwersmeer

Het CDA in Provinciale Staten wil met spoed meer informatie verkrijgen over hoe de gevolgen van de tijdelijke waterpeilverhoging in het Lauwersmeer in de gaten worden gehouden.

Onrust

In januari van dit jaar heeft waterschap Noorderzijlvest - waar het Lauwersmeer onder valt - een vergunning afgegeven voor de proef met een hoger waterpeil. Er is al een tijdje onrust over die proef. Statenlid Maaike Prins maakt zich zorgen over de veiligheid. Bij zware buien is er door de het hogere waterpeil minder capaciteit om water te bergen. Bovendien gaat het grondwaterpeil omhoog en dat heeft consequenties voor de landbouw.

Nulmeting

Aan de vergunning voor de tijdelijke peilverhoging is de verplichting verbonden, in de gaten te houden wat de gevolgen van de proef zijn. In september vorig jaar heeft het CDA daar al vragen over gesteld. Toen is toegezegd dat er een nulmeting zou komen. Het CDA wil weten of die nulmeting al is begonnen.