Aafke Zuidersma: "Het ziet er hier fantastisch uit"

Aafke Zuidersma uit Harkema is veertien uren onderweg geweest om in Kautokeino te komen. De winnares van Liet gaat daar donderdagavond Fryslân vertegenwoordigen op Liet Ynternasjonal. "We zitten hier zo'n tweehonderd kilometer onder de Noordpool, het is hier fantastisch. Alles is wit, de natuur is prachtig, heel ruig en we hebben net op een slee gezeten die werd getrokken door rendieren. Heel bizar, want je kunt niet sturen en ze renden steeds maar in rondjes."

Repetitie

Ze heeft al een repetitie gehad. "Het zingen ging wel goed, maar ik ben wat verkouden en niet helemaal fit." Bij Liet Ynternasjonal doen acht artiesten mee, iedereen zingt in zijn of haar eigen minderheidstaal. Aafke staat als zevende gepland. "Dat vind ik wel fijn. De zenuwen beginnen wel wat te komen. Maar de zaal en het geluid zijn fantastisch, er is een groot podium met mooie visuals."

Concurrentie

Is ze bang voor de concurrentie? "Muziek is geen wedstrijd, het is allemaal prachtig om iedereen in zijn eigen taal te horen." Elk land heeft een eigen jurylid mee, alleen Fryslân niet, want Jan Tekstra is ziek thuis. Hij volgt het via de livestream. De zangwedstrijd is donderdag 13 april vanaf 19.00 uur te volgen. "Iedereen moet kijken, want het ziet er fantastisch uit!"