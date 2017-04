Makkum heeft weer een VVV-informatiepunt. Dat is ondergebracht bij taxibedrijf Van der Bles aan de Suderseewei. Toeristen kunnen daar terecht voor informatie over wandelen, fietsen en varen in Makkum en omgeving. Er zijn ook folders verkrijgbaar en er worden VVV-producten verkocht. Het informatiepunt valt onder de VVV Zuidwest-Fryslân.

In het verleden had Makkum een eigen VVV-kantoor in de Waag. Vanwege bezuinigingen moest dat kantoor worden gesloten. Als alternatief was er alleen een toeristisch infornatiepunt dat gevestigd was in een makelaarskantoor aan de hoofdstraat.