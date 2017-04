Bij een ongeval op de A31 by Dronrijp is woensdagmiddag een persoon gewond geraakt. Op de snelweg sloeg een auto over de kop en botste daarna tegen de vangrail. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Eén rijdstrook is afgesloten. Verkeer dat van Harlingen naar Leeuwarden rijdt, moet rekening houden met een file van een kilometer.

Slachtoffer ongeval A31 #Dronrijp wordt naar ziekenhuis gebracht. Letsel onbekend. Politie doet onderzoek naar oorzaak. 1 rijbaan gestremd. — Politie Fryslân (@polfryslan) April 12, 2017