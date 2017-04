Bouwvakker in Wolvega raakt bekneld tussen betonplaten

Bij de nieuwe huizen aan het Koolwitje in Wolvega is woensdagmiddag een ongeluk gebeurd. Een medewerker in de bouw kwam bekneld te zitten tussen een aantal betonplaten op een vrachtauto en een kraan. Volgens collega's was de kraan opeens naar voren gekomen. Daardoor kwam de man met zijn benen vast te zitten tussen de lading en de kraan. Hij kon de kraan zelf weer terugduwen.

De opgeroepen brandweer hoefde niet in actie te komen. De man is naar het ziekenhuis in Heerenveen gebracht. Wat er nu precies is misgegaan met de kraan, moet nog worden uitgezocht.