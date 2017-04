Kruisdrager Tjeerd Bakker is klaar voor The Passion

Tjeerd Bakker uit Leeuwarden is donderdag een van de kruisdragers bij The Passion in Leeuwarden. "Ik volg The Passion eigenlijk al vanaf het begin en nu is het zo dichtbij, ik dacht zo'n machtige kans om dit mee te maken laat ik niet voorbijgaan." Hij is er via de kerk bij gekomen om zich op te geven als kruisdrager. Alle Leeuwarder kerken zijn bij The Passion betrokken. "Er is een groep van veertig dragers, twintig zijn voor het kruis nodig en die kunnen elkaar dan afwisselen." De dragers lopen zo'n twee kilometer en het kruis weegt 200 kilo.

Repetitie

Dinsdagavond was de generale repetitie vanuit het Cambuurstadion naar het Wilhelminaplein. "We moesten op volgorde gaan staan, van klein naar groot, zodat het kruis wat scheef hangt. Ik sta vrij vooraan dus kan mooi wat om me heen kijken," vertelt de meester. Op een paar punten moet de groep stoppen omdat ze wel op schema moeten aankomen op het plein bij het Fries Museum. "Het was hartstikke mooi om te doen, kom je met de groep bij elkaar en iedereen heeft zijn eigen reden om mee te lopen. Ik wilde zelf onderdeel zijn van het verhaal dat mij zo vertrouwd en bekend is. Ik wil weten hoe het voelt wat er toen is gebeurd, het van dichtbij meemaken."

Uitzending gemist

Bakker mist daardoor wel wat op het Wilhelminaplein gebeurt, "maar daar is uitzending gemist voor" lacht hij. "We zijn net als Chinezen op vakantie, we zien thuis pas waar we zijn geweest." Hij loopt met zijn zoon, ze lopen vlakbij elkaar. "Ik vind het heel interessant en bijzonder en heb er vooral erg veel zin aan."