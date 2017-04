Politieke markt moet jongeren politiek bewuster maken

Jongeren moeten meer kennis hebben van politiek en goed in de gaten krijgen hoe de politiek besluiten neemt. Dat vindt de Leeuwarder gemeenteraad en daarom heeft de raad een politieke markt georganiseerd in De Harmonie in Leeuwarden. Op de markt zijn workshops en maken mbo-studenten kennis met de jongerenafdelingen van politieke partijen. Jort Kelder was als spreker op de markt aanwezig. Hij wil dat de jongeren over de landsgrenzen heen kijken. 'Ga eens een halfjaar naar het buitenland kijken, dan valt de zooi in Nederland wel mee.'

De organisatie van de politieke markt is in handen van PolitX, een project van de gemeenteraad van Leeuwarden met als doel om de politiek voor jongeren tussen de 16 en 20 jaar concreet te maken.