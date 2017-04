Oorzaak brand Trije Hûs blijft een raadsel

Het is nog lang niet duidelijk wat nu precies de brand heeft veroorzaakt bij restaurant Trije Hûs bij Grou. Dat zegt chefkok René Vaartjes van het restaurant. Hij was afgelopen vrijdag aan het werk in de keuken en was al begonnen met de voorbereidingen voor het weekeinde. Op het moment dat hij met zijn compagnon koffie zou drinken, brak de brand uit. Of het nu een pan op het vuur was of wat anders, er was geen houden meer oan. Binnen twee uren was het restaurant helemaal afgebrand. Wat overblijft zijn de herinneringen...