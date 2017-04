Sportclub Twijzel wordt vervolgd voor dug-out drama

Het Openbaar Ministerie moet SC Twijzel vervolgen voor het ongeluk met de dug-out. Dat heeft het gerechtshof woensdagochtend besloten. Bij dit ongeluk in mei 2014 kwam een meisje om het leven en vijf andere kinderen raakten gewond. Het gebeurde bij een korfbaltoernooi. De vervolging was geëist door de ouders van de kinderen, nadat het Openbaar Ministerie eerder had besloten om niet tot vervolging over te gaan.

De sportclub wordt vervolgd voor dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Ook de vervolging van de gemeente Achtkarspelen was gevraagd, maar dat is door het hof afgewezen. De sportclub wil niet reageren op de vervolging.