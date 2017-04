ROC Friese Poort reikt Star Awards uit

ROC Friese Poort heeft dinsdagavond zes 'Star Awards' uitgereikt. De verkiezing maakt deel uit van het excellentieprogramma voor talentontwikkeling van ROC Friese Poort. Twintig finalisten werden ondervraagd door een jury en daar kwamen zes finalisten uit. De winnaars zijn: student met goed project: Liane van der Werf, voor schuilhut, student met goede stage: Maedeh Rahimi, bij O3, beste student volwassenenonderwijs: Nahom Andebrhan Bereket, inburgering/NT2, beste docent: Muriël Koopmans, beste stagebegeleider: KBS De Reinbôge en student met bijzonder verhaal: Fowiziya Amin Jeylani uit Somalië.

Excellentie

De winnaars in de categorie ‘Student met een uitblinkende stage’, ‘Beste docent’ en ‘Beste stagebedrijf’ gaan door naar de landelijke verkiezingen. De winnaar in de categorie ‘Student(en) met een uitstekend project’ gaat door naar de LC Awards.

Met het excellentieprogramma wil de Friese Poort studenten de kans bieden uit te blinken in hun vakgebied. De programma’s bieden extra verdieping of verbreding van de opleiding en richten zich op vakmanschap, internationalisering, competitie of aansluiting bij vervolgonderwijs.

De 'stars' zijn in een grutte show bekend gemaakt met duizend bezoekers met optredens van O’G3NE, een lezing van Erben Wennemars en presentator Jan Versteegh. Studenten, docenten en stagebedrijven zijn als ware sterren in het zonnetje gezet.