Fosfaatreductieregeling is opnieuw aangepast

De fosfaatreductieregeling voor boeren is woensdagmorgen opnieuw aangepast. Dat is niet goed voor het vertrouwen in die regeling, zegt Janita ten Berge van LTO Noord en zelf boer in Steggerda. Boerenbedrijven die geen melk leveren, worden toch nog vrijgesteld van de fosfaatreductieregeling.

Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven met alleen jongvee of vleeskoeien. De bedrijven met vleeskoeien wilden buiten de regeling blijven, omdat ze ook geen bijdrage hadden geleverd aan de verhoging van de fosfaatproductie. De fosfaatreductieregeling is ingesteld, nadat boeren op grote schaal meer begonnen te melken, toen het melkquotum op 1 april 2015 werd afgeschaft.