Zeven mensen aangehouden voor drugshandel

De politie heeft in Donkerbroek en Wijnjewoude zeven mensen aangehouden in verband met drugshandel. Een 47-jarige man uit Wijnjewoude en een 53-jarige man zonder vaste woonplaats worden gezien als hoofdverdachten. Ze werden aangehouden in een woning aan de Hooge Esch in Oosterwolde. In die woning zijn drie mannen van 41, 50 en 62 jaar aangehouden omdat ze drugs gekocht hadden van de hoofdverdachten.

Verder heeft de politie in Donkerbroek een 41-jarige man uit Oosterwolde en een 45-jarige man uit Makkinga aangehouden omdat ze drugs hadden gekocht. In totaal vond de politie 15 bolletjes cocaïne en heroïne. Het geld en de auto van de hoofdverdachten zijn in beslag genomen. De beide hoofdverdachten zitten nog vast, de vijf kopers zijn vrijgelaten.