Op de Ale-Tún in Holwerd is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken in een schuurtje mei duiven. De vogels hebben het niet overleefd. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. De brandweer van Ternaard was snel ter plaatse en had de brand vlug onder controle.

Om hoeveel duiven het gaat is niet bekend. Van het schuurtje is niets meer over. Stichting Salvage zal de bewoners van de woning, die ook schade opliep, helpen met de afhandeling van de schade.