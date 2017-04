Grote schade bij brand in Holwerd; 20 duiven dood

Een felle brand heeft dinsdagnacht voor grote schade gezorgd aan twee huizen aan de Ale-Tún in Holwerd. In een schuur in de achtertuin van een van de woningen brak door nog onbekende oorzaak brand uit. Het vuur sloeg over naar een naastliggend hok mei duiven.

De vogels, zo'n 20 duiven, hebben het niet overleefd. Eigenaar Henk van Laarhoven spreekt van een drama. De beide huizen zijn zwaar beschadigd geraakt door het vuur. Van een huis brandde de keuken en woonkamer uit, ook de kat overleefde het vuur niet. De bewoners hebben in een hotel overnacht.