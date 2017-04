Open nacht NHL Hogeschool succes

De NHL Hogeschool in Leeuwarden heeft een succesvolle eerste editie van haar 'open nacht' gehad. Er kwamen bijna 1300 bezoekers. Gewoonlijk komen er ongeveer 300 tot 400 mensen naar de onderwijsinstelling op een open avond. Voor de eerste keer deed de NHL de deuren voor belangstellenden open tot 0:00 uur in de nacht. De meeste bezoekers hadden het om tien uur wel gezien, toen begon de school leeg te lopen. Ook bij de buren van Stenden konden mensen komen, maar daar was de sluitingstijd 'gewoon' 21:00 uur.

De NHL Hogeschool wil met de eerste 'open nacht' aansluiten bij de gemeenschap waar studenten na de studie terecht komen in de 24-7 economie. De speciale simulator van defensie van de F-35 trok veel belangstelling. Ook konden 'studiekiezers' daten met oud-studinten en bij alle opleidingen langs voor informatie of een rondleiding.