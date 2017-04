Baggerdepot bij azc met waarschuwingen in het Nederlands

De PvdA in Súdwest-Fryslân heeft zorgen over een baggerdepot in de woonwijk Noorderhoek in Sneek. De opslagplaats voor bagger ligt tussen het azc en de Worp Tjaardastraat. Bij het depot staan waarschuwingsborden, maar geen hekken. De bordjes zijn alleen in het Nederlands, en dat terwijl de meeste bewoners van het azc die taal op dit moment nog niet machtig zijn. Daar maakt de partij zich zorgen over, want de kans is groot dat mensen op het baggerterrein terechtkomen.

De partij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college over de veiligheid. Een andere vraag is of het wel echt nodig is om de bagger op deze plek op te slaan.