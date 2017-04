Veel vragen over komst zonneparken in Ooststellingwerf

Inwoners van de Houtwâl in Oosterwolde voelen zich overvallen door de plannen voor een zonnenpark in de buurt van hun huizen. Het bedrijf GroenLeven wil daar een zonnepark met 23.000 panelen aanleggen. Op een commissiebijeenkomst waren veel insprekers die moeite met de plannen hebben. Ze zeggen dat ze er niet vanaf wisten. En dat terwijl de verantwoordelijke wethouder zegt dat iedereen een brief had gekregen.

De directe omwonenden zijn bovendien bang voor geluidsoverlast door wind in de panelen, voor schittering en voor het feit dat hun huizen minder waard worden met een zonnenpark naast de deur.

Appelscha

Oosterwolde is niet de enige plek in de gemeente waar de komst van een zonnenpark voor onenigheid zorgt. Buitenplaats De Hildenberg in Appelscha zit er ook mee. Door een zonnepark bij Appelscha kunnen zij de golfbaan niet uitbreiden. En bovendien zijn ze met de gemeente Ooststellingwerf in overleg over recreatiewoningen. Er zijn ook vragen over een breed stuk groen om het zonnepark Appelscha Hoog heen. Die zou eerst 40 meter breed worden, maar in de plannen is sprake van 25 meter.

Krappe planning

Omdat er 150 inspraakreacties zijnm wordt het krap met de planning. Vanwege subsidie moet voor eind april de aanleg beginnen. Naast Appelscha en Oosterwolde wil GroenLeven ook zonneparken aanleggen bij Donkerbroek en Haulerwijk. Eerder ging de plannen voor GroenLeven voor een zonnepark bij Wirdum al niet door na protesten van bewoners.