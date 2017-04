"Organisatie moet meer openheid geven over programma CH2018"

De communicatie over Culturele Hoofdstad moet beter. Friezen moeten beter worden geïnformeerd over wat volgend jaar allemaal zal gebeuren. Dat zei fractievoorzitter Avine Fokkens van de VVD in Provinciale Staten dinsdag in het Polytburo op Omrop Fryslân Telefyzje.

Over acht maanden is het zover dat Leeuwarden een jaar lang Culturele Hoofdstad van Europa is. Even goed is er nog veel onbekend over het programma. De organisatie wil daar pas deze herfst mee komen. Volgens Fokkens zou het goed zijn als de Friese politiek wat meer invloed op het gebeuren krijgt.