Voorwaardelijke taakstraffen voor overval op tankstation

Twa manlju út Amsterdam hawwe taakstraffen ûnder betingst krigen foar de oerfal op in tankstasjon, goed trije jier ferlyn yn Wynjewâld. In tredde fertochte waard frijsprutsen, omdat der te min bewiis tsjin him wie.

Twee mannen uit Amsterdam hebben voorwaardelijke taakstraffen gekregen voor de overval op een tankstation, ruim drie jaar geleden in Wijnjewoude. Een derde verdachte werd vrijgesproken, omdat er te weinig bewijs tegen hem was.

Rechtbank heeft bij de straffen rekening gehouden met het feit dat het al lang geleden is dat de mannen in de fout gingen. De Amsterdammers hadden zowat alle sigaretten en sjek van het tankstation gestolen.

Tracers

Omdat er eerder al was ingebroken, had de politie tracers in één van de pakjes sigaretten gedaan. Zo konden de verdachten uiteindelijk worden opgepakt.