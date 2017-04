Inwoners Lemmer positief over herinrichting Krijgerplein

Mensen uit Lemmer zijn over algemeen positief over de plannen van de gemeente De Fryske Marren om het Burgemeester Krijgerplein opnieuw in te richten. Dat bleek dinsdag op een informatiebijeenkomst over de nieuwe plannen voor het centrum van Lemmer.

Bij de herinrichging wordt veel aandacht gegeven aan de historie van het centrum van Lemmer. Dat komt vooral tot uiting in de gevels van de gebouwen aan het Burgemeester Krijgerplein. Het plan voorziet ook in de bouw van appertementen. Volgens wethouder Frans Veltman van de Fyske Marren is de historische inrichting een eis van de gemeenteraad. De wethouder hoopt dat het plan eind 2018 is gerealiseerd.