50 Plus wil meedoen in Leeuwarden en Súdwest-Fryslân

De partij 50 Plus wil bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in elk geval meedoen in de gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Dat zegt Statenlid Jan Waterlander van de partij. Het zou voor het eerst zijn dat er mensen van 50 Plus in een Friese gemeenteraad kunnen komen.

Over een jaar of vijftien is één op de vier Friezen 65 jaar of ouder. En daar is veel te weinig aandacht voor, zegt Waterlander. Ouderen in de steden en op het platteland komen in de verdrukking.

50 Plus richt zich daarom voorlopig op Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Vooral in Leeuwarden verwacht Waterlander voet aan de grond te krijgen, omdat er aardig wat leden zitten.