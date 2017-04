360-VIDEO: Een ritje in de nieuwe achtbaan van Duinen Zathe

Duinen Zathe in Appelscha heeft er een nieuwe attractie bij: achtbaan de London City Coaster. Deze vrijdag gaat het park open, maar Omrop Fryslân maakt alvast een ritje met de nieuwe aanschaf. De achtbaan is dan wel nieuw voor Appelscha. Hij heeft al diverse levens achter de rug. "Oorspronkelijk komt deze achtbaan uit een pretpark in Engeland. Daarna is het naar verschillende kermissen in Europa gegaan", zegt Herman Jasper, eigenaar van Duinen Zathe.

Een achtbaan is altijd een droom voor Jasper geweest. Toen ze in Sittard één te koop zagen staan, zijn ze direct in de auto gesprongen en erheen gereden.