Leeuwarden maakt zich op voor The Passion. De organisatie is nog druk bezig met de productie van het Paas spektakel, dat donderdag plaatsvindt in de stad. De opbouw van het decor op het Zaailand is in volle gang, op het Oldehoofsterkerkhof wordt een scherm neergezet waar alles live is te volgen en er wordt hard gewerkt aan de veiligheid in de stad. .

Ook de Leeuwarder hotels merken dat The Passion eraan komt. Er zijn veel meer kamers bezet dan gewoonweg.