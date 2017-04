"Gaswinning onder Skoatterwâld is ook niet volgens regels"

De gaswinning door Vermilio onder Skoatterwâld is ook niet volgens de regels en moet daarom stoppen. "Er is geen goedgekeurd winningsplan", zegt wethouder Siebenga van de gemeente Heerenveen. De gemeente heeft ook over de gaswinning door Vermilion bij Skoatterwâld een vraag ingediend bij de Staatstoezicht op de Mijnen. Ze wachten het antwoord nu af.

Gasbedrijf Vermilion maakte dinsdag bekend dat ze direct zijn gestopt met de gaswinning bij Langezwaag. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft de gaswinning bij Langezwaag verboden. Als Vermillion daarmee doorgaat, riskeren ze een dwangsom van maximaal 10 miljoen euro.

Zelfde argumenten

Volgens de wethouder gelden dezelfde argumenten voor de winning onder Skoatterwâld. Sinds de invoering van de Nieuwe Mijnbouwwet hebben gemeenten een adviesfunctie in de procedure om tot een goedgekeurd winningsplan te komen.