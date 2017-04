De man uit Assen die in december in de trein van Sneek naar Leeuwarden een conducteur had mishandeld, moet worden onderzocht in een GGZ-kliniek. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden besloten.

De man zat zonder kaartje in de trein en werd boos toen de conducteur hem daarop aansprak. Hij sloeg het slachtoffer zo erg, dat hij de neus kapot had. De verdachte kan over een paar weken in de kliniek terecht. De rechtszaak gaat dan in juli verder.