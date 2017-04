Flessenpost-afzender naar Vlieland om strand schoon te maken

Flessenpost-afzender Susie Hampton (30) uit Engeland komt naar Vlieland om te helpen het strand schoon te maken. Dat zegt boswachter Anke Bruin-Kommerij van Vlieland, na contact met Susie. Vorige week werd het flesje gevonden op het strand van het Waddeneiland. Bruin-Kommerij had maandagavond contact met Susie: "Ik stond op het punt om naar bed te gaan en toen kreeg ik een bericht van haar. We hebben daarna nog een uur met elkaar zitten praten. Erg bijzonder!"

Susie was als 10-jarig meisje in 1997 op vakantie in Kent, Engeland, bij vrienden van haar vader. Op een gegeven moment heeft ze een briefje met de tekst "Hi my name's Susie Hampton. I'm 10 years old" geschreven, ein een plastic flesje gedaan en in zee gegooid. Pas twintig jaar later werd het flesje met het briefje gevonden op het strand van Vlieland door een boswachter. Die plaatste een oproep op Twitter, en zo begon de zoektocht naar Susie.

Zoektocht

Susie haar vader tipte haar over de Vlielander zoektocht naar de flessenpost-afzender, nadat hij er de afgelopen week in Engelse media over las. Hij herinnerde zich dat zijn dochter de flessenpost twintig jaar geleden 'verstuurde'. Susie nam daarop maandagavond contact op met boswachter Bruin-Kommerij via Twitter.

Strand schoonmaken

Volgens Bruin-Kommerij wil Susie wat terug doen voor de natuur na het weggooien van het plastic flesje in de zee. En Vlieland lijkt haar een mooie plek om dat te doen. "Ze wil naar Vlieland komen om het strand schoon te maken." It is noch net bekend wannear't Susie nei Flylân komt.

Het flesje met een briefje bewaart boswachter Bruin-Kommerij voor Susie. "Dat flesje koester ik en dat mag Susie komen ophalen. Dat krijgt ze terug als ze dat wil."