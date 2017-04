Meer onderzoek naar dodelijk ongeval met vrachtauto nodig

Er is meer onderzoek nodig naar een ongeval van vorig jaar in Wilhelminaoord met een vrachtwagen bestuurd door eeni inwoner van Frieschepalen, waarbij een vrouw om het leven kwam. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald.

Niet gezien

De bejaarde vrouw liet in februari vorig jaar haar hondje uit, toen ze werd geschept door een vrachtauto met aanhanger. Die reed achteruit vanaf het erf van een kwekerij de weg op. De chauffeur verklaarde dat hij de vrouw niet had gezien. Mogelijk liep het slachtoffer in de dode hoek van zijn spiegel.

Foto's

De rechtbank wil met politie- en ambulancemedewerkers spreken over wat zij aantroffen op de plek van het ongeluk, en ook foto's zien.